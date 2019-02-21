Muratpaşa Belediyesi yaraları sarıyor

MURATPAŞA Belediyesi, Ocak ayının son günlerinde etkili olan fırtına, hortum ve sağanak yağışta özellikle Yenigöl ve Güzelbağ Mahallerinde ev ve saraları zarar gören 26 aileye maddi yardımda bulundu. Yardımlar her haneye ortalama 2 bin 500 lira olmak üzere bir defaya mahsus gerçekleştirildi. Maddi yardımın yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de zarar gören seralarla, evlerin temizlik ve onarım çalışmalarına destek verdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, fırtına nedeniyle maddi zarara uğrayanlar için ilk günden itibaren tüm belediye imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Seralarla, evlerin temizliği ve onarımı için iş makinesi, malzeme ve işgücü desteği verirken Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün de mahallerde hasar tespit çalışması gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Uysal, “Bu tespitler doğrultusunda belediyenin yasal limitlerini sonuna kadar zorlayarak ihtiyacı olan ailelerimize de maddi yardımda bulunduk. Bu vesileyle Antalya’ya tekrar “Geçmiş olsun diyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.