Muratpaşa Belediyesi aşure dağıttı

MURATPAŞA Belediyesi'nin Muharrem ayında geleneksel olarak kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği aşure dağıtımı devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan dayanışmanın ve bereketin simgesi olan aşure dağıtımı Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'yle birlikte Soğuksu Mahallesi'ndeki Osman Gazi Camii ve Zerdalilik Yusuf Efendi camilerinde gerçekleşti. Kazım Özalp Caddesi'nde düzenlenen aşure dağıtımı Muratpaşa Belediye Başkanvekili İbrahim Cephaneci'nin aşure kazanın kapağını açmasıyla başladı. Ardından Cephaneci, meclis üyeleri ve CHP İlçe Başkanı Hasan Şahin, Antalyalılara aşure ikram etti. Aşure dağıtımına İYİ Parti Antalya Milletvekili Subaşı da katıldı.