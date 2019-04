Muhtar, minder yerine masada görev yapmaya başladı

ULUÇ Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt, geçen hafta mazbatasını aldıktan sonra gittiği muhtarlık binasını eşyasız halde, lambaları bile sökülmüş olarak buldu. Bozkurt, binada tebligatların bir kısmının yerlerde bir kısmının kolilerde olduğunu gördü. Büyük şok yaşayan Muhtar Bozkurt, evinden getirdiği yer minderi ve bilgisayarla ilk günden görevine başladı. Durumdan haberdar olan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatıyla muhtarlık binası belediye işçileri tarafından boyanmaya başlandı. Muhtar Hülya Bozkurt ise yer minderinden sonra kavuştuğu geçici koltuk ve masada mahalle sakinlerinin taleplerini karşılıyor. Binanın tefrişatını da boya işleri tamamlandıktan sonra yine Konyaaltı Belediyesi'nin yapacağı belirtildi.



ATATÜRK PORTRESİ HEDİYE ETTİ



Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt, azalarla birlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e ziyarette bulundu. Bozkurt, Esen'e bir buket çiçekle teşekkür etti. Esen ise Bozkurt'a Atatürk portresi hediye etti. Sorun kendilerine iletildiğinde belediye olarak Muhtar Bozkurt'la irtibata geçtiklerini belirten Başkan Esen, "Herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamadan güzel bir şekilde görevinizi yapmanız için üzerimize düşeni her zaman yaparız. Bir eksiğiniz olursa da tüm muhtarlarımız gibi sizi de her zaman bekleriz. İnşallah güzel bir çalışma dönemimiz olacak" dedi. Mahalle muhtarlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da belli aralıklarla bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Esen, "Mahallenizde halkın ihtiyaçlarını tespit etme anlamında sizler onların ulaşabileceği ilk adımsınız. Bunun bilincindeyiz. Sizlerin bize sorunları ve çözüm önerilerinizi aktarmak için kapımız her zaman açık olacak" diye konuştu.



'ARTIK TAM ANLAMIYLA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ'



Muhtar Bozkurt ise yaşadığı üzücü olay sonrası Konyaaltı Belediyesi'nden destek geldiğini belirterek, "Konyaaltı Belediyesi duruma hemen el koydu tabir yerindeyse. Hem vatandaşı hem beni mağdur etmemek adına gerekli önemleri aldı. Boya badana işlerimiz vardı, onları tamamladık. Gerekli tefrişatı sağlayacak. Bu hafta artık tam anlamıyla çalışmaya başlayacağız. Semih Başkanıma ve Konyaaltı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.