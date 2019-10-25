banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Muhtar evi yenilendi

Manavgat Belediyesi, mahalle halkının daha çağdaş ve modern bir ortamda hizmet alabilmesi amacıyla Örnek Mahallesi muhtarlık binasını yeniledi.

ANTALYA 25.10.2019, 14:30
Muhtar evi yenilendi
banner404

ÖRNEK Mahalle Muhtarı Melek Şahin, muhtarlık binasının yenilenmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise Örnek Mahallesi muhtarlığının kent halkına daha çağdaş, modern bir ortamda ve hızlı bir şekilde hizmet edebilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını ifade ederek, "Örnek Mahallesi için belediyemizce yaptırdığımız modern muhtar evimiz hizmete açıldı. Yeni muhtar evimiz, kentimizin tek kadın muhtarı Melek Şahin'e ve tüm mahalle halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Muhtar evlerimizin sayısını arttırmaya devam edeceğiz" dedi.

#Muhtar Evi #manavgat belediyesi #örnek mahallesi
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 25 Ekim 2019
İmsak 05:48
Güneş 07:08
Öğle 12:46
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545