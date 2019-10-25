Muhtar evi yenilendi
Manavgat Belediyesi, mahalle halkının daha çağdaş ve modern bir ortamda hizmet alabilmesi amacıyla Örnek Mahallesi muhtarlık binasını yeniledi.
ANTALYA 25.10.2019, 14:30
ÖRNEK Mahalle Muhtarı Melek Şahin, muhtarlık binasının yenilenmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise Örnek Mahallesi muhtarlığının kent halkına daha çağdaş, modern bir ortamda ve hızlı bir şekilde hizmet edebilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını ifade ederek, "Örnek Mahallesi için belediyemizce yaptırdığımız modern muhtar evimiz hizmete açıldı. Yeni muhtar evimiz, kentimizin tek kadın muhtarı Melek Şahin'e ve tüm mahalle halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Muhtar evlerimizin sayısını arttırmaya devam edeceğiz" dedi.
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