Muhittin Böcek'ten 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

ANTALYA'DA 31 Mart Yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel ve Millet İttifakı adayı Muhittin Böcek arasında geçen kıyasıya yarışın galibi %50.3 ile CHP'li Muhittin Böcek oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, ücretsiz ulaşımın sona ermesi iddiaları ile birlikte Böcek'ten avukatı aracılığıyla bir açıklama geldi. Böcek açıklamasında: ' 31 Mart 2019 mahalli idareler genel seçimlerinde halkımızın takdiriyle Antalya'mıza hizmet etme onurunu elde ettik. Ancak, yönetimi devir almak ve göreve başlamak için İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından mazbatamızın verilmesi beklenmektedir. Bu sebeple resmi olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamadığımızı kamuoyunun bigisine sunarız. Seçim sırasında önceki başkan tarafından vaat edilen 5 ton ücretsiz su ve ücretsiz ulaşım projelerine seçimden sonra ara verilmesi veya iptal edilmesi, mevcut personel iş akitlerinin feshedilmesi ve birtakım sendikalar tarafından belediye ve bağlı kuruluşları ile iştiraklerinde yürütülen iş ve işlemler ile ilgili herhangibi bir bilgimiz ve talimatımız bulunmamaktadır.' dedi.