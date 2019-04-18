Muhittin Böcek'ten İmamoğlu’na tebrik

MAZBATASINI alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Alanyalı Mevlüt Uysal'dan devraldı. İmamoğlu, görevi 16 milyon adına devraldığını ifade etti, "Bu şehre katkı yapan herkese şükranlarını sunuyorum, hiçbir hemşehrimi ayırt etmeyeceğim" dedi. Daha sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “ İstanbul’a da bahar geldi. Görev şimdi başlıyor, başarılarınız daim olsun” diyerek Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını kutladı. İşte o mesaj: Bahar İstanbul'a da geldi! Seçim süreci boyunca canını dişine takıp çalışan, İstanbul'a yeni bir ses, yeni bir nefes olan sevgili Ekrem İmamoğlu kardeşimi en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Görev şimdi başlıyor, başarılarınız daim olsun. #MazbataGeldi