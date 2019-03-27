Muhittin Böcek, Kepezlilerle bir araya geldi

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antalya otogar taksi durağını ziyaret eden, Başkan adayı Muhittin Böcek, taksicilerle sohbet ederek, taksicilerin sorunlarını dinledi. Başkan adayı Böcek’e İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, CHP Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç ve Millet İttifakı’nın yöneticileri eşlik etti. Böcek, otogar taksi ziyaretinden sonra otogar esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Muhittin Böcek, daha sonra Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, ev sahipliğinde sanayi esnafıyla buluştu. Muhittin Böcek, sanayi esnafına projelerini anlattı. Esnafın sorunlarını yakından bildiğini söyleyen Böcek, esnafı ve vatandaşı düşünen projelerle halkın yüzünü güldüreceklerini kaydetti. Böcek, toplantı sonrasında Akdeniz Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler diledi.Muhittin Böcek, ziyaretlerini Erenköy ve Varsak Mahallesi’nde gerçekleştirilen halk buluşmalarıyla sürdürdü. Varsak Mahalle toplantısına CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Tuba Vural Çokal, CHP Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Varsaklılara projelerini anlatan Muhittin Böcek, “Antalya’da bugüne kadar yapılmayan Ulaşım Ana Planı 19 ilçeyi kapsayacak. İmar planlarını kentsel ve kırsal alanların reel verilerle tespiti yapılarak tüm ilçe belediyeleri ile koordineli olarak yenileyeceğiz. Mahalleye dönüşen tüm köylerin yerlerin alanlarının tespitini yaparak imar planlarını tamamlayacağız. Muhtarlıkların gözetiminde sosyal donatı alanları planlayacağız. 7’den 77’ye tüm Antalya halkını düşünün projeler hazırladık. 31 Mart’tan sonra Antalya’nın ve Antalyalının yüzü gülecek” dedi.