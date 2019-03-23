Muhittin Böcek Kaş'ta

MUHİTTİN Böcek, dünkü Kaş programına Kasaba Mahallesi'nde yaptığı açık hava toplantısıyla başladı. Buradan otobüsle Dirgenler ve Karadağ mahallelerine geçerek vatandaşla buluşan Böcek, ardından otobüsle Kalkan ve Kınık mahallelerinde programına devam etti. Böcek'e CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, eski Kalkan Belediye Başkanı Ömer Saim Karakurt, CHP ve İYİ Parti il yöneticileri eşlik etti. Muhittin Böcek, Kınık'ta yaptığı konuşmada, "Sizlerle Antalya'da, Kaş'ta, Kınık'ta neler yapacağımızı konuşmaya geldim. 'Sizden biri' diye anons edildim. Evet keçinin, ineğin sütünün, peynirinin parasıyla büyüyen, çiftçilik, otobüs şoförlüğü yaparak bugünlere gelen sizden biriyim. 20 yıldır Konyaaltı ilçesine belediye başkanı olarak hizmet ettim. Artık Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar hizmet etmek için yola çıktım" dedi. Başkan Böcek, "Sizlerin desteğiyle 31 Mart akşamı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğim takdirde 19 ilçede, 913 mahallede gece gündüz koşma, ayırımsız hizmet sözü veriyorum. Kaş'ın sorunlarını çözme sözü veriyorum. Bir ilçenin sorunlarını çözerken o ilçenin belediye başkanı, muhtarlarıyla birlikte karar alma sözü veriyorum. Ben değil biz olma sözü veriyorum" diye konuştu. Böcek, Kınık'ın ardından Gömbe Mahallesi'nde de vatandaşla bir araya geldi.