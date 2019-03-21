Muhittin Böcek: 30 yıllık sorunu çözdük

KONYAALTI Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Belediyesi'nin, 1976 yılında Akdeniz Üniversitesi'nin kampüs sınırlarını belirlediğini, Pınarbaşı Mahallesi'nde bazı vatandaşların arsalarının hisseli duruma düştüğünü kaydetti. Vatandaşların bu durum nedeniyle mağdur olduğunu kaydeden Başkan Böcek, yapılan kamulaştırmanın da usulüne uygun yapılmamasının mağduriyetleri artırdığını söyledi. Muhittin Böcek, sorunu çözdüklerini kaydetti.



30 YILLIK TAPU SORUNUNU ÇÖZDÜK



Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonunda düzenlene tapu dağıtım töreninde konuşan Muhittin Böcek, 34 hektar alanı içeren ve 60 hak sahibini ilgilendiren bu hususu çözüme kavuşturduklarını söyledi. "Bölgenin 30 yıllık imar sorunu çözdük" diyen Muhittin Böcek, "Belediyemiz tarafından imar uygulamasının tescilinden sonra Akdeniz Üniversitesi Kampüsü alanının batısında bulunan Anadolu Caddesi açılarak Hürriyet Caddesine bağlantısı sağlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi tarafından kampüs alanının güneyinde bulunan Üniversite Caddesindeki 800 metrelik yol ise imar planına uygun olarak açılmamıştır. Bu yol imara uygun şekilde açılmış olsaydı Atatürk Bulvarına alternatif oluşturacak, böylelikle de Uncalı, Siteler ve Molla Yusuf mahallelerinde oturan vatandaşlarımızın da trafik problemi büyük ölçüde çözülmüş olacaktı" dedi. Başkan böcek konuşmasının ardından hak sahiplerine tapularını verdi.