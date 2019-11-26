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Moskova'daki Türkiye Festivali'ne Golden World Awards’ta ödül

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Türkiye Festivali, dünyanın en büyük halkla ilişkiler birliği olan IPRA (Dünya Halkla İlişkiler Örgütü) tarafından gerçekleştirilen Golden World Awards’ta 2'ncilik ödülüne layık görüldü.

ANTALYA 26.11.2019, 13:43
Moskova'daki Türkiye Festivali'ne Golden World Awards’ta ödül
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YAKLAŞIK 150 bin kişinin ziyaret ettiği ve 270 milyon erişimin sağlandığı Türkiye Festivali, Best Event Of The Year (Yılın En İyi Etkinliği) kategorisinde 13 ülke adayı arasında 2'nci oldu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kazanılan başarıdan dolayı bir restoranda sektör temsilcileriyle basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, her ay Antalya’da turizm sektörüyle, büyükşehir belediyesi, ticaret odası, turizm sektörünün sivil toplumu ve sektörden önemli kişilerle turizmi değerlendirdiklerini kaydetti.

"Türkiye festivaline dönüşsün"
Bugünkü toplantıda sevindirici bir haberi de paylaşacaklarını dile getiren Vali Karaloğlu, "3 senedir Moskova’da çok önemli bir etkinlik yapıyoruz. Türkiye Festivali, Antalya festivali değil Türkiye festivali bu. Rusya ile Türkiye arasındaki turizm ilişkisinin yüzde 85’i Antalya ile olunca dolayısıyla Antalya festivaline de kısmen dönüşüyor. Bizim amacımız tam anlamıyla Türkiye festivaline dönüşsün, Türkiye’deki bütün turizm destinasyonları, Moskova’da var olsun. Biz bunu Türkiye’deki diğer şehirlerle paylaşmak istiyoruz. Onları da Moskova’da görmek istiyoruz ki bu sene İstanbul Valiliğimiz ve Nevşehir Valiliğimizin de ciddi destekleri oldu. Önümüzdeki yıllarda il sayısını arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.Ciddi bir emeğin olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, Moskova’da fuarda yapılan etkinlikte 3 günde 150 bin kişiyi ağırlamanın kolay bir iş olmadığını vurguladı.

"Diğer ülkelere de yaymak istiyoruz"
Başarının, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Turizm Yatırımcıları Derneği ile birlikte herkesin el birliğiyle elde edildiğinin altını çizen Vali Münir Karaloğlu, "Doğrudan müşteriye dokunduğumuz ve doğrudan kültürümüzü orada ki insanlara aktardığımız önemli bir platform Türkiye Festivali. Biz bunu diğer ülkelere de yaymak istiyoruz. Destekçi sayısını arttırmamız lazım. Varşova’da, Ukrayna’da, hem gelişme potansiyeli büyük olan pazarlarda hem de var olduğumuz pazarlarda markamızı güçlendirmek için bu ve bunun gibi etkinlikleri yapmak istiyoruz. Sadece adına Antalya adına değil, ülkemiz adına ve Türk kültürü adına yapmak istiyoruz” dedi.Karaloğlu, ödülün önemine değinerek, 13 ülkenin katıldığı yılın en iyi etkinlik ödülü yarışmasına özellikle kuzey ve Orta Asya ülkelerinin yoğun olduğu Dünya Halkla İlişkiler Birliği’nin en iyi ikincilik ödülünü verdiğini söyledi.Karaloğlu, hedeflerinin önümüzdeki dönemlerde birinciliği almak olduğunu işaret etti.

"Ödülün mimarı hepimizin"
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye’nin daha önce yurt dışında yaptığı benzer organizasyonlara göre, bu festivalin en önemlilerinden bir tanesi olduğunu aktardı.
Ayık, “Bugüne kadar bize gelen misafirlerimizi ağırlayan, onlara dokunan, iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Bu masada toplanan herkes bu organizasyonun mimarı. Dolayısıyla biz bu ödülü, bu masanın aldığını değerlendiriyoruz. Bu ödülü valimize takdim etmek istiyoruz. Onun hak ettiği bir ödül oldu. Önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonların sadece Moskova'da değil diğer ülkelerde de yapılmasını istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu organizasyonları Avrupa'da da yaparız” dedi.

#Rusya #Moskova #Golden World Awards #Türkiye Festivali #Antalya #antalya haber
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