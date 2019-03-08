'Mor Çığlıklar Sığınağı'na yoğun ilgi

MURATPAŞA Belediyesi Kültür Salonu'nda prömiyeri gerçekleşen oyuna tiyatro severin ilgisi yoğun olunca salonda oturacak boş koltuk kalmadı. TED-YAR DER Başkanı Adem Atar ile Ayşin Sümbül'ün oyunlaştırdığı eserde Fatma Sönmez, Emine Atasoy Karakurt, Hayriye Yalçın, Melike Doyuranlı, Birsen Şimşir, Maral Erdal, Serap Yaran, Hayal Akdağlı, Fatma Çelebi, Zehra Özer, Elif Beril Özavcı, Zafer Alparslan, Soner Kolbüken, Mustafa Ayaz, Murat Kabaali, Eşref Ay rol aldı. Eserde 'Kadın Sığınma Evi'nde kalan çocuk gelinlerin, baba evinde ve evlilik yaşamlarında taciz ve tecavüze uğramış, eşlerinden sevgi yerine şiddet görmüş kadınların iç açıcı olmayan dramatik yaşam öyküleri anlatıldı. İzlenme rekor kırması beklenen 'Mor Çığlıklar Sığınağı' alkış yağmuruna tutuldu. TED-YAR DER Başkanı Adem Atar esere büyük ilgi gösteren izleyicilere, emeği geçen oyuncu kadrosuna teşekkür etti, oyunun istek üzerine turneye çıkacağını söyledi. Atar, desteklerinden dolayı Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülay Akın'a plaket, oyuncu Fatma Sönmez'e de çiçek sundu.