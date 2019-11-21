Mobil Kuaför Tırı Gündoğmuş’ta

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ilçe ilçe dolaşan mobil kuaför tırının son durağı Gündoğmuş İlçesi oldu. Kırsal bölgelerde kadınlar ve erkekler için hizmet veren mobil kuaför tırında genç, yaşlı ve çocuklara saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnak bakımı yapılıyor.Mobil Kuaför Gündoğmuş’un Çaltı, Ümitli, Ortakonuş, Balkaya, Eskibağ, Güneycik, Serinyaka, Çiçekoluk ve Karaisa mahallelerinde hizmet verdi. 3 gün boyunca ilçede kalan mobil kuaförden kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk toplam 285 kişi faydalandı.