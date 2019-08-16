MNÇAL-MED kuruldu

METİN - Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi 1998 yılı ilk dönem mezunları, 20 yıl aradan sonra Kasım 2018’de bir otelde mezunlar buluşması gerçekleştirdi. Bu buluşmada mezunlar derneğini kurma fikri ortaya çıktı. Bu buluşmayı takip eden 7 aylık süre içinde derneğin tüzüğü oluşturuldu ve 1 Temmuz 2019 tarihinde dernek resmi olarak faaliyete geçti.Dernekten yapılan açıklamada, derneğin misyonu, vizyonu ve gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği etkinlikler hakkında şu bilgi verildi:“Okulumuzun dünya çapında rekabet edebilen bir lise olabilme yolunda kurumsal gelişimine mezunların etkin katılımını sağlamayı misyon edindiğimiz derneğimizin diğer sorumluluklarını kısaca şöyle özetleyebiliriz; Okul mezunları arasındaki iletişimi, bilgi paylaşımını, dayanışmayı ve işbirliğini artırıcı faaliyetlerde bulunarak hem derneğimiz üyelerinin kişisel, mesleki ve sosyokültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, hem de mezunların sahip oldukları bilgi ve tecrübe birikimlerini öğrencilere hatta topluma aktarımını gerçekleştirmek. Okul kültürünün temeli olan değerlerimizin ve okulumuzun öğrencisi olma ruhunun mezunlar arasında yaşamasını hatta yaşatılmasını sağlamak da başlıca görevlerimiz arasında yer almaktadır."