MMO'dan endüstriyel raf denetimi

MMO Antalya Şube Sekreteri makine mühendisi Şenay Demiralay, endüstriyel raf sistemlerinin kontrolünün zorunlu olduğunu söyledi. Demiralay, endüstriyel raf sistemlerinin işletmelere azami istifleme ve depolama alanı oluşturmak ve depoların maksimum hacimde kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulan konstrüksiyonlar olduğunu kaydetti. Endüstride yoğun bir şekilde kullanılan depolama ve raf sistemlerinde, günlük kullanım, raf konfigürasyonundaki değişiklikler, çarpma kaynaklı oluşan hasarlar taşıma kapasitelerini düşürdüğüne değinen Demiralay, "Belli bir kullanım sonrasında raflarda oluşan deformasyonlar ve raf malzemelerindeki metal yorgunluğu da rafların taşıma kapasitelerini düşürmektedir. Akabinde endüstriyel raflar öngörülen yükleri taşıyamamakta ve kazaların oluşumuna neden olmakta. Bu nedenle sanayimizde yoğun olarak kullanılan endüstriyel rafların periyodik kontrolü hayati önem arz etmektedir" dedi.

PERİYODİK KONTROLLER YASAL ZORUNLULUK

Depolama sistemlerinde kullanılan endüstriyel rafların periyodik kontrolünün, can ve mal güvenliği açısından gerekli bir durum olduğunu belirten Demiralay, “TS EN 15635 standardına göre de yılda en az 1 defa yaptırılması yasal bir zorunluluktur" dedi.

RAF KAZALARININ OLUŞUM NEDENLERİ NELER?

Endüstriyel raf kazalarının nedenleri hakkında da bilgi veren Demiralay, “Rafların standartlara uygun olarak kurulmamaları, raf elemanlarında oluşan deformasyonlar, raflara maksimum taşıma kapasitesi üzerinde yapılan yüklemeler, yüklerin raf üzerine uygun pozisyonda istiflenmemesi, istifleme elemanları ve rafların güvenliğinden sorumlu bir eğitimli personel olmaması, bakım ve periyodik kontrollerin uygun şekilde ve uygun periyodda yapılmaması, istifleme makinalarının çarpması vb. nedenler endüstriyel raflarda kazaların oluşumun nedenleri olarak sayabiliriz" diye konuştu.

İŞ KAZALARININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

TS EN 15635 standardına göre; depolama ve raf sistemlerinin zeminden başlayarak tüm cıvata ve kaynak bağlantılarının, ayak ve kirişlerinin, çapraz bağlantılarının, emniyet pimlerinin detaylı bir şekilde muayene edilmesi gerektiğini aktaran Şube Sekreteri Şenay Demiralay, “Muayene sonucunda ölçülendirilen raf sistemleri bilgisayar destekli olarak dinamik ve statik yükler altında simüle edilerek raporlandırılmalıdır. Gerçekleştirilen kontroller sonucunda raflarda tespit edilen uygunsuz bölümlere Kırmızı Etiket (kullanımı sakıncalı), Turuncu Etiket (30 iş günü içerisinde düzeltilmesi gereken uygunsuzluk), sorunsuz bölümlere ise Yeşil Etiket (kullanımında sakınca yoktur) iliştirilmelidir" dedi.

SANAYİCİLERE UYARI

Üretim kapasitesi artan Antalya sanayisinde de ciddi oranda endüstriyel rafların kullanılmaya başlandığını dile getiren Demiralay, "Değişik kentlerde rafların devrildiği, çöktüğü, can ve mal kayıplarının yaşandığı iş kazalarını duymaktayız. İlimizde de olası endüstriyel raf kazalarının önüne geçilmesi, ölümlerin ve yaralanmaların, mal ve can kayıplarının yaşanılmaması için endüstriyel rafların periyodik kontrollerinin yaptırılması hususunda, gerek sanayicilerimizi, gerekse de denetleyicileri uyarıyoruz" dedi.