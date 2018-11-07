MMO'da 'bilirkişilik' sertifika töreni

Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, düzenlediği Temel Bilirkişilik Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan kursiyerlere için sertifika töreni düzenledi

MMO'da 'bilirkişilik' sertifika töreni
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TÖRENE, MMO Antalya Şube Sekreteri Şenay Demiralay, Şube Saymanı Hakkı Çoşgun ve bilirkişi sertifikası almaya hak kazanan bilirkişi adayları katıldı. Törende konuşan Şube Sekreteri Şenay Demiralay, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 3 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan 'Bilirkişilik Yönetmeliği' gereği, her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için bu işi yapacak kişilerin bilirkişilik temel eğitimi almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğunu getirildiğini söyledi.

Şenay Demiralay, "Bu yönetmeliğin yayımlanma amacı; bilirkişiliğe bir standart ve kalite getirilmektir. 5 yıllık mesleki kıdeme sahip kişilerin katılabileceği bu eğitimlerin sonrasında katılımcılara sertifikaları verilmektedir" dedi.

MMO Antalya Şubesi olarak, Temel Bilirkişilik eğitimlerine geçen yıl başladıklarını hatırlatan Demiralay, 2 yılda 400'den fazla bilirkişiyi sertifikalandırdıklarını ifade etti. Konuşmanın ardından eğitimde başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

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