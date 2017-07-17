Miss Mediterranean 2017 finalistleri kampa girdi

15 günlük kamp çalışmalarının ardından Miss Mediterranean 2017 Güzellik yarışmasının finali 30 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşecek. Final gecesine Ünlü Top Model ve Şarkıcı Tuğçe Aral şarkılarıyla renk katacak. Finalde sarkıcı Aida’ da sahne alacak ayrıca Salsa Dünya Şampiyonu Reşat Bolgün ve Salsa Türkiye 3.’sü Melis Yurdakul’da dans showlarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

AY-ÇA Estetik Ana sponsorluğunda bu yıl 18.’si düzenlenecek olan Miss Mediterranean 2017 Güzellik yarışmasının 12 finalist i Manavgat’ın Side Mahallesinde bulunan Glamour Hotel’de kamp çalışmalarına başladı.

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