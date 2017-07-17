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Miss Mediterranean 2017 finalistleri kampa girdi

Antalya bu yıl 18.’si düzenlenecek olan Miss Mediterranean 2017 Güzellik yarışmasının 12 finalisti kamp çalışmalarına başladı.

Miss Mediterranean 2017 finalistleri kampa girdi

Antalya bu yıl 18.’si düzenlenecek olan Miss Mediterranean 2017 Güzellik yarışmasının 12 finalisti kamp çalışmalarına başladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:12
Miss Mediterranean 2017 finalistleri kampa girdi
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AY-ÇA Estetik Ana sponsorluğunda bu yıl 18.’si düzenlenecek olan Miss Mediterranean 2017 Güzellik yarışmasının 12 finalisti Manavgat’ın Side Mahallesinde bulunan Glamour Hotel’de kamp çalışmalarına başladı.

Final 30 Temmuz’da

15 günlük kamp çalışmalarının ardından Miss Mediterranean 2017 Güzellik yarışmasının finali 30 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşecek. Final gecesine Ünlü Top Model ve Şarkıcı Tuğçe Aral şarkılarıyla renk katacak. Finalde sarkıcı Aida’ da sahne alacak ayrıca Salsa Dünya Şampiyonu Reşat Bolgün ve Salsa Türkiye 3.’sü Melis Yurdakul’da dans showlarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Miss Mediterranean2017AntalyaFinalist
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