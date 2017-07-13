Mısır tarlası içinde esrar yetiştiren şahıs tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik ilçesine bağlı Eminceler Mahallesi’nde M.K.’ya ait mısır tarlası na Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Mısır tarlasına düzenlenen operasyonda kurutulmak üzere konulmuş 235 kilogram kubar esrar maddesi ile 230 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken M.K. gözaltına alındı. M.K. Jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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