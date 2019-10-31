Miniklerin Cumhuriyet coşkusu
Muratpaşa Belediyesi kreşlerindeki öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kutlamalar için minikler, öğretmenleriyle beraber kırmızı beyaz giyindi.
MURATPAŞA Belediyesi'nin Çağlayan, Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever ve Soğuksu-Bayındır mahallelerinde bulunan kreşlerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünü kutladı. Muratpaşa'nın minik öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için, öğretmenleriyle birlikte Türk bayrağının renkleri kırmızı beyaz giyindi. Ellerinde Türk bayrakları eksik olmayan küçük öğrenciler, hazırladıkları ay yıldızlı taçları takmayı ihmal etmedi. Öğretmenlerin cumhuriyetin anlamını ve önemini anlattıkları konuşmalarla başlayan tören, miniklerin hep bir ağızdan şiirler okumasıyla sona erdi.Kutlamalara katılan Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, çocuklara Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın kucak dolusu selamlarını iletirken “Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Her biriniz o kadar güzelsiniz ki, sizleri böyle gördükçe Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine ilişkin en ufak bir şüpheyi dahi oluşmuyor. Başkanımız Sayın Ümit Uysal'ın da dediği gibi, Cumhuriyet sizlersiniz. Cumhuriyet biziz. Biz Cumhuriyet'iz" diye konuştu.
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