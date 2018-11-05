Miniklerden Lösemi hastası çocuklara "Maskeli" destek

MURATPAŞA İrfan ilk İlköğretim okulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemi hastası çocuklara ve hastalığa dikkati çekmek için etkinlik düzenledi. Öğrenciler bu hastalığa ve haftaya dikkat çekebilmek için, maske takarak afiş açtılar. Okulu Müdürü Uğur Kaya, “2-8 Kasım Lösemili çocuklar haftası için bizde kendi okulumuzda öğrencileri bilinçlendirmek adına etkinlik düzenledik, çocuklarımızın bu hastalık hakkında bilgi edinmelerini istedik. Bu hastalığa yakalanan miniklerin neden maske taktığını anlattık. Öğrencilerimiz ve velilerimizde konuya gereken duyarlılığı göstererek etkinliklere katıldılar” dedi.