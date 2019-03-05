Minik Melek 3 yaşında adeta yeniden doğdu

MANAVGAT'TA yaşayan Uysal-Emine Demir çiftinin yüzü yıllar sonra gülmeye başladı. 3 yıl önce dünyaya gelen kızları Melek'in doğumunun 10. gününde ishal ve şiddetli kusması sebebiyle hastane hastane dolaşan Demir çifti, 1,5 yıl önce Akdeniz Üniversitesinde konulan teşhisin ardından bu defa tedavi için yollara düştü. Demir ailesi, rahatsızlığı nedeniyle yemek yemeyen, yediklerini de anında çıkardığı için kilo ve boy olarak yaşıtlarından çok geride olan kızları Melek’in derdine çare bulabilmek için çok sayına hastanenin kapısını çaldı.

Minik Melek’e müjdeli haber, daha önce kendisini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde muayene eden ve şu an İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesinde görev yapan Prof. Dr. Çiğdem Arıkan’dan geldi. Demir ailesini İstanbul’a davet eden ve Melek’i kontrol eden Arıkan, Demir ailesi için umut oldu.

Melek Demir, Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Çiğdem Arıkan tarafından gerçekleştirilen tedaviye olumlu cevap verince, tedaviye devam edildi. Kısa bir süre içerisinde kilo almaya ve boyu uzamaya başlayan Melek Demir için hastanede doğum günü pastasını kesti. Kızlarının 3 yaşında adeta yeniden dünyaya geldiğini belirten Uysal-Emine Demir çifti "Bugün kızımız Melek 3 yaşına bastı. Doktorlarımız ve hemşirelerimizin katılımıyla doğum günü pastasını kestik" dedi.

Aralık 2018’de Manavgat’tan İstanbul’a 6 kilo olarak geldiklerini hatırlatan Uysal-Emine Demir çifti "Bugün kızımız Melek 3 yaşına bastı. 3 yılda 6 kiloya gelebilen kızımız uygulanan tedavi sayesinde 4 ayda 9 kilo 100 grama ulaştı 71 santim olan boyu da 80 santim oldu. Allah'ımıza şükürler olsun ki Meleğimiz sağlığına kavuşuyor" dedi.