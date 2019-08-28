Minik golfçüler yarıştı

SERİK Belediyesi, Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 2019 Serik Yaz Spor Okulları Golf Kursuna katılan öğrenciler arasında 'Hitton Golf Turnuvası' düzenlendi. Serik Belediyesi Boğazkent Golf Tesisleri'nde antrenör Cahit Kaya ve antrenör asistanı Mustafa Şen koordinesinde düzenlenen turnuvaya minikler A-B kategorisinde toplam 48 oyuncu katıldı. Turnuva sonunda minikler A kategorisinde Yiğit Karışan birinci, Hilmi Kabaca ikinci, Ceyda Kalmaz üçüncü oldu. Minikler B kategorisinde Kerem Karadağ birinci, Zeren Pişkin ikinci, Aliye Biçici üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Dr. Hilmi Akıdan, turnuva koordinatörleri Mustafa Şen ve Mustafa Dolu verdi.