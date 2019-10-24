Minik Arife, ilk kez hareket ettirdiği elleriyle konsere çağırdı

ANTALYA'DA, henüz 6 aylıkken SMA teşhisi koyulan Arife Yıldırım'ın yaşam mücadelesi sürüyor. Bu hastalık için ABD'de üretilen ve Türkiye'ye getirilen ilacı kullanan çocuklardan Arife'nin hareketlerinde değişiklik gözlendi. Ses çıkarmaya başlayan Arife, parmaklarını da hareket ettirmeyi başardı. Anne Teslime Yıldırım, kızının ilk kez 'anne' dediğini belirterek, hayatının en mutlu anlarından birini yaşadığını aktardı. Yıldırım ailesi, Arife'nin ihtiyaçlarını karşılamak için Expo 2016 alanında 26 Ekim'de şarkıcı Cem Belevi'nin vereceği yardım konseri için de uğraş veriyor.



'KIZIMA ÇOK İYİ BAKMAM LAZIM'

Teslime Yıldırım, Arife'nin hastalığında maddi açıdan yorulduklarını belirterek, destek için konser düzenlediklerini kaydetti. Konser ücretinin 50 lira olduğunu aktaran Yıldırım, "Arife'nin bakımlarında SGK'nın epeyce dışına çıktık. Eczane, medikal ve fizik tedavi ücreti yüksek miktarlara çıkıyor. Arife'yi altın bir kafese koyduk ve çıkarmamamız lazım. SMA hastalığında Arife ciddi anlamda direniyor. Bazı doktorların '2 yaşını görmez' dediği Arife, yakın zamanda 5 yaşına girecek. O benim mucize çocuğum. 6 doz ilaç aldı, ciddi gelişmeler yaşadı. Yeni doza gidemiyoruz; çünkü bazı kriterlere Arife'nin uymadığı söyleniyor. Bebeğim kriter mağduru. Umutlarımız bitmedi. Kökten tedaviler çıkana kadar kızıma çok iyi bakmam lazım" diye konuştu.Konser için şu ana kadar biletlerden 30 bin lira toplayabildiklerini anlatan Teslime Yıldırım, bu rakamın sadece konser maliyetini karşıladığını söyledi. Yıldırım, bilet satışı için kapı kapı dolaştığını dile getirdi.



'HASRET OLDUĞUM 'ANNE' KELİMESİNİ DUYMAYA BAŞLADIM'

Teslime Yıldırım, doktorların, Arife'nin giderek SMA'nın acı evrelerine yakalanacağını özellikle cihaza bağlandıktan sonra hiç ses çıkaramayacağını söylediğini kaydetti. Yıldırım, "Arife şimdi çok güzel sesler çıkarmaya başladı. Yıllardır hasret olduğum 'anne' kelimesini duymaya başladım. 4,5 yıldır evde çocuk sesi duyulmamıştı, artık evde Arife'nin sesini duyuyoruz. Hastalığının tam tersini yaşıyor, direniyor. Hastanelerden uzaklaşmaya başladık. Küçük savaşçımızın bu hastalığın üstesinden geleceğini düşünüyoruz. Arifemiz yanımızda olduğu sürece biz her şeye razıyız. Sizler için bir bilet, Arifem için bir nefes" diye konuştu.Minik Arife ise hareket ettirmeyi başardığı eliyle 'gel' işareti yaparak, kendisi yararına düzenlenecek Cem Belevi'nin konserine davette bulundu.