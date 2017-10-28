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Milli Kütüphane başkanları Antalya'da buluşacak

Türk dili konuşan ülkeler ve akraba topluluklarının Milli Kütüphane Başkanları, Antalya'da yarın başlayacak çalıştayda bir araya gelecek

Milli Kütüphane başkanları Antalya'da buluşacak

Türk dili konuşan ülkeler ve akraba topluluklarının Milli Kütüphane Başkanları, Antalya'da yarın başlayacak çalıştayda bir araya gelecek

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:27
Milli Kütüphane başkanları Antalya'da buluşacak
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TÜRK dili konuşan ülkeler ve akraba topluluklarının Milli Kütüphane Başkanları, Antalya'da yarın başlayacak çalıştayda bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin geçici sekreteryasını üstlendiği, Türk dilinin etkin kullanımına destek olmak üzere kurulan "Türk Dili Konuşan Milli Kütüphane Başkanları Konferansı" çalışmaları, düzenlenecek çalıştayla ivme kazanacak.

Türk dili konuşan ülkeler ve akraba toplulukları temsilcileri, Milli Kütüphane Birliği tüzük çalışmaları kapsamında yarın Antalya'da buluşacak.

Tüzük çalışmaları gereği ihtiyaç duyulan tüm belgelerin ilgili ülkelerce Türkiye'ye göndermesinin ardından düzenlenecek bu çalıştayla birliğin çalışmalarına resmi ivme kazandırması hedefleniyor. Çalıştaya milli kütüphane başkanları ile yöneticileri davet edildi.

"Türk Dili Konuşan Milli Kütüphane Başkanları Konferansı"nın ilk buluşması 2007'de Ankara'da gerçekleştirilmişti.

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Milli KütüphaneBaşkanAntalya
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