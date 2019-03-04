MHP'li Aksoy'dan il başkanlarına çağrı

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda gündeme yönelik açıklama yaptı. Cumhur ittifakı ile 19 ilçede ortak hareket ettiklerini belirten Aksoy, 4 ilçede MHP'nin 15 ilçede AK Parti'nin adayı olduğunu hatırlattı. Yerel seçimlerin bir şehrin kaderini belirleyeceği için adayların vizyonunun son derece önemli olduğunu dile getiren Aksoy, "Antalya'mızda CHP'ye oy verenlerle bir problemimiz yok, bize de oy verebilirler. Bizim 81 ilden gelen vatandaşlarla sıkıntımız yok. Antalya'da Yörükler, CHP'li yöneticilerin 'PKK terör örgütüdür' diyemeyen HDP'lilerle bir araya gelmesini, HDP'lileri belediye meclis listelerine yazmalarını, HDP'li yöneticilerle bir araya gelmesini içine sindirememektedir. Böyle bir ittifakları yoksa il başkanlarından açıklama yapmasını bekliyoruz. Eğer böyle bir ifade olursa biz de yanıldık diye açıklama yaparız" dedi.

'TÜREL KAYBEDERSE İLÇELERİ KAZANMANIN ANLAMI YOK'

Cumhur ittifakının adayı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Menderes Türel'in kaybetmesi durumunda ilçeleri kazanmalarının bir şey ifade etmediğini dile getiren Aksoy, belediye meclis üyelerinde de pazarlık söz konusu olmadığını söyledi. Anket yaptırmadıklarını anlatan Aksoy, "Ortadaki anketlere baktığımızda Türel açısından bir sorun görünmüyor. Antalya'da sahada Deniz Baykal'ın yönettiği CHP'yi seçmenin aradığını görüyoruz" dedi.

İL BAŞKANLARINI TARTIŞMAYA DAVET ETTİ

Antalya'da mevkidaşlarıyla bir tartışma programında bir araya gelerek sohbet etmeye hazır olduğunu dile getiren Aksoy, Antalya meselelerini her platformda tartışmaya hazır olduğunu anlattı. Aksoy, bu tartışma programına belediye başkan adaylarının da dahil olmasını istediğini söyledi.