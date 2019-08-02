Mezarlıklara bayram bakımı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
ANTALYALILARIN Kurban Bayramında kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için mezarlıklarda hummalı çalışma sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Antalya genelinde gerçekleştirdiği bakım ve temizlik çalışmaları ile kurban bayramında vatandaşlar mezarlıkları rahat bir şekilde ziyaret edebilecek. Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda yer alan hayratların bakımı, ot temizliği, yürüyüş yollarının bakımı, budama ve ilaçlama yapılıyor.
RİNG SERVİSLER KALKACAK
Arife günü ve bayram boyunca Kurşunlu, Andızlı ve Uncalı mezarlıklarında vatandaşların kabir ziyaretlerine yardımcı olmak için din görevlileri hazır bulunacak. Mezarlık girişlerinde bu yıl da ziyaretçilere çiçek dağıtılacak. Bayram boyunca cenaze hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için hizmet edecek ekip sayıları da artırılacak. Arife günü ve bayram boyunca Uncalı mezarlığından Kurşunlu Mezarlığı'na ring servisler kalkacak.
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