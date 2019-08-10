Mezarlığı ziyaret edene 5 bin TL ödül var!
Antalya'da bir işadamı mezarlık ziyaretlerine teşvik edip farkındalık yaratmak için mezarlığı ziyaret eden kadın ve erkeklere para dağıtacak.
ANTALYA 10.08.2019, 14:37 Melike Temir
2001 yılı Elmalı Güreş Ağası ve Finike'de bulunan Özulutaş sitelerinin sahibi iş adamı Ömer Ulutaş, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL ikram edecek. Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Ulutaş, "Amacımız gençlerimize ölmüşlerini hatırlatmak ve ziyaret etmektir. Arife günü saat 18.15'te kadın ve erkek tüm köylülere 10'ar TL ikram dağıtacağım. Tüm köylülerini Ernez köyüme davet ediyorum. Gelirsen ikrama bulursun büyük ikramiyeyi" diye konuştu.
1 şanslı kişiye 5 bin TL ödül var!
Ayrıca Ulutaş, dağıttığı bu paralardan birisinin seri numarasını alacağını ve seri numarası alınmış paranın çıktığı kişiye 5 bin TL ödül vereceğini duyurdu.
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