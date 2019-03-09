Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

HAVA durumu raporları, özellikle hafta sonu sevdikleriyle plan yapmak isteyenlerin en çok araştırdıkları konuların başında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son dakika hava durumu raporu ise yüzleri güldürdü. Yayınlanan raporda sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede artacağı bununla birlikte en az 4 gün yağış görülmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

ANKARA VE İSTANBUL 18, İZMİR 22 DERECEYİ GÖRECEK

İşte Meteoroloji tarafından paylaşılan o açıklama:

Yurdumuzda yarından itibaren önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı bölgelerinden başlamak üzere mevsime göre sıcak bir havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yarın (Cuma) ve hafta sonu hissedilir derecede artacağı, yurdun güneyinde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç kesimlerinde ise normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

Marmara ve Ege’nin yarından, diğer bölgelerimizin ise hafta sonundan itibaren mevsime göre sıcak havadan etkilenmesi beklenirken, günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara ve İstanbul’da 18, Edirne, Bursa, Manisa ve İzmir’de 22, Antalya, Adana, Samsun ve Trabzon’da 20, Diyarbakır’da 19, Malatya ve Bolu’da 17, Kars ve Erzurum’da 7 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ORTASI SICAKLIKLAR DÜŞEBİLİR

Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.