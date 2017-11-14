Menderes Türel temsilcilerle buluştu

BŞB Başkanı Menderes Türel'in de katıldığı toplantıda, Proje Koordinatörü Çevre ve Orman Bakanlığı Emekli Müsteşarı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi Hidrolik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Doğan, Çevre Mühendisi Hüseyin Karışan, Kıyı ve Liman Mühendisi Atakan Yüce, DOME Mimarlık Genel Müdürü Murat Yılmaz, Boğaçayı Projesi'yle ilgili bilimsel verileri paylaştı ve teknik bilgiler verdi.

TAŞKIN RİSKİ ÖNLENİYOR

Başkan Menderes Türel, meslek odaları temsilcilerine katkıları, eleştiri ve önerileri için teşekkür etti. Antalya'nın en çevreci projesini anlattıklarını belirten Türel, "Taşkın önleme projesi olması itibariyle fevkalade önem arz ediyor. Boğaçayı senelerdir hem rusubat hem de bir kanayan yara olarak taş ocakları sorunu yaşıyor. Boğaçayı'nın çevresini bir yaşam alanına dönüştürmek suretiyle Antalya'yı kum ve taş ocakları felaketinden kurtarıyoruz. Bunun adımları atıldı artık nihayete geldik. Burayı yaşam merkezine dönüştürerek, Antalya'yı çevre felaketinden, Boğaçayı taş ocaklarından kurtarıyoruz" dedi.

‘ÇEVRECİLERDEN TEŞEKKÜR BEKLİYORUM’

Antalya'yı taş ve kum ocakları felaketinden kurtardıklarını kaydeden Türel, çevrecilerden teşekkür beklediğini söyledi. Antalya'da artık kum ocaklarının tarihe karışacağını vurgulayan Menderes Türel, projenin önemli bir çevre projesi olduğunu kaydetti. Bilim adamlarının rusubat akışkanlığının sağlanması ile ilgili bir teknik sıkıntı olmadığını ifade ettiğini belirten Başkan Türel, "Antalya'yı koruyacağız. Antalya'nın zerre sahilini kaybedileceği bir yerde Menderes Türel olmaz. Jeoloji Mühendisleri Odası Konyaaltı Sahili'nde 60-80 metre civarında kayıp olduğunu söyledi. Biz bu kayba göz yumamayız. Tedbir almamız lazım dedik, işte o tedbiri alıyoruz şimdi. Beslemeyle bu sahili de doldurarak artık sahilin, rusubatı da getirmek suretiyle erozyona uğramamasını sağlıyoruz" dedi.

‘KAYIK FALAN YOK, NEREDEN ÇIKARIYORLAR’

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Boğaçayı Projesi içinde 63 tane kayık gezecekmiş" şeklinde bir açıklaması olduğunu belirten Türel, "Benim kayıktan falan haberim yok. Ama sorumlu bir belediye başkanı bu kayıklardan bahsediyor. Burada akıl dışı, mantık dışı o kadar çok söz ortaya atılıyor ki ben bile bazen 'Ay'da mı belediye başkanlığı yapıyorum' diye düşünüyorum. Burada suyun bir görsel zenginlik olması için bu alanı halkın daha da güçlü kullanabilmesi adına en çevreci projeyi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

KONYAALTI'NIN İKİ YAKASI BİR ARAYA GELİYOR

Boğaçayı Projesi'nin Konyaaltı'nın iki yakasını bir araya getirdiğinin de altını çizen Başkan Menderes Türel, şunları söyledi: “Konyaaltı'nda Varyant'ın altında bir yaşam canlılığı vardır ama bu Boğaçayı'na kadar gittikçe azalarak devam eder. Oralarda imarlaşma ve konut oldukça yoğunlaşmasına rağmen hala Varyant altında bu yaşam canlılığı sıkışmış kalmıştır. Şimdi bu yakaya da bir yaşam canlılığı getirerek Konyaaltı'nın iki yakasını bir araya getirmek suretiyle Konyaaltı'nı bütüncül bir yaşam canlılığı oluşturacak adımlarını atıyoruz."

Boğaçayı Projesi'nin sadece Antalya'ya değil, Türkiye'ye katma değer sağlayacak bir proje olduğunu vurgulayan Başkan Menderes Türel, “Burada bir Hollywood stüdyolarının olması demek, dünya sinema endüstrisinin Antalya'ya gelmesi demek. Sinema endüstrisinden ülke olarak kazanacağımız katma değerin yanı sıra uluslararası tanıtımda da bize çok büyük bir fırsat sunacak. Bu her şeyden önemli" dedi.

İLK ETAP 1 MİLYAR LİRA

Başkan Türel, bir soru üzerine, Boğaçayı Projesi'nin 3 başlıktan oluşan 1'inci etabının yaklaşık 1 milyar liraya mal olacağını söyledi. 20'ye yakın bir akademisyen grubunun üzerinde çalıştığı Boğaçayı Projesi'nin Antalya'ya çok büyük bir zenginlik katacağının altını çizen Türel, "1 milyar TL'lik bir projeden bahsediyoruz. 10 bin Antalyalı iş sahibi olacak" diye konuştu.

ANTALYA ZENGİNLEŞECEK

"Antalya, Boğaçayı Projesi ile daha da zenginleşecek" diyen Başkan Menderes Türel, “Marka şehir diyoruz, lafa gelince kürsülerde konuşuyoruz ama o marka kavramının içi işte şimdi çok daha iyi bir şekilde dolmaya başladı. Daha da dolduracağız. Çalışmadan, proje üretmeden marka şehir falan olunmuyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bütün bu çalışmalarımızda en büyük temennim ve duam kazananın Antalya ve Antalyalılar olmasıdır" dedi.