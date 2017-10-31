Menderes Türel raylı sistemi anlattı

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek 3. Etap Raylı Sistem Projesi referandumu öncesi Zafer, Atatürk, Yeşiltepe, Kanal mahallelerinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

ANTALYA ZENGİNLEŞECEK

Antalya'yı dünyanın en çağdaş modern projeleriyle tanıştırmak için büyük bir gayret içinde olduklarını belirten Başkan Türel "Birçok projemiz artık başladı. Antalya'yı ve Antalyalıyı zenginleştirecek projeler. Birçok vatandaşımız bu projeler içerisinde iş aş sahibi olacak. Zaman zaman bizi eleştiriyorlar. Diyorlar ki 'Menderes Türel Boğaçayı Projesi yapacak bana ne faydası var. Sahil projesi yapacak bana ne faydası olacak.' Bunların hepsi sağlamış olduğu ekonomik değer itibariyle Antalya'da yaşayan esnafın tüccarın cebine girecek. Boğaçayı Projesi içinde 10 bin Antalyalı iş sahibi olacak" dedi.

KENDİ REKORUMUZU KIRDIK

Dünyada trafik sorununun yegane çözümünün raylı sistem olduğuna dikkati çeken Başkan Türel, "Bunu dünya böyle çözüyor. İlk dönemimizde 11 kilometre raylı sistem tamamladık. İkinci dönem hemen 18 kilometre daha Meydandan- Havaalanı -Aksu-EXPO hattı yaptık. 5.5 ayda bitirdik. Kendi rekorumuzu kırdık. Bunlar Antalya'nın hak ettiği hizmetler. Ama gel gör ki bizden önceki döneme baktığınızda yaprak kımıldamadı. Gece gündüz çalışıyoruz. Bu hizmetler kolay olsaydı bizden önce yapılırdı" diye konuştu.

OTOPARKI BİLE VATANDAŞA SORUYORUZ

2014 seçimleri öncesinde 'Büyük projeleri millete sorarak yapacağım' dediğini hatırlatan Türel, “Yap derlerse baş tacı yapma derlerse o da baş tacı. Vatandaşımız yap diyorsa yapıyoruz yapma diyorsa tamam sorun yok" dedi.

SEÇİMDE OY KULLANIR GİBİ

Raylı Sistem Projesi'nin inşaat çalışması aşamasına getirildiğini kaydeden Menderes Türel, ihaleye çıkmadan önce halka sormak için 5 Kasım'da referandum yapacaklarını kaydetti. Yeşiltepe Mahallesi'nde Veysel Karani Cami yanındaki parkta, Zafer Mahallesi'nde Hüseyin Ak İlköğretim Okulu'nda, Kanal Mahallesi'nde Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda, Atatürk Mahallesi'nde de Atatürk Anadolu Lisesi'nde oy kullanılacağını vurgulayan Türel, "Kimliğinizi göstererek oy kabinine gizli oy kullanmak suretiyle oyunuzu atıyorsunuz. Oy kullanma saat 17.00'de tamamlanacak" dedi.

İSTİYORSANIZ GEREĞİNİ YAPARIZ

Referandumu 3. etap güzergahındaki 23 mahallede yapacaklarını belirten Başkan Menderes Türel, “2. Etap Aksu'dan Meydan'a kadar 22 mahalledeydi çok güzel de bir katılım olmuştu. 8 bin 400 vatandaşımız katıldı. 98.42'si 'evet bu raylı sistem projesini istiyoruz' dedi. Eğer siz de istiyorsanız biz gereğini yapmaya hazırız" dedi.

TOPLAM 55 KİLOMETRELİK AĞ

Şu anda Antalya'da yaklaşık 30 kilometreye yakın bir raylı sistem ağının hizmette olduğunu kaydeden Türel, “3. Etapla birlikte 55 kilometreye yükselecek 3. İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra en uzun raylı sistem hattı Antalya'da olacak. 149 milyon Euro'luk bir yatırım bedeli var. Sizlere feda olsun" dedi.

YOL HARİTAMIZI MİLLET ÇİZER

"Bizim yol haritamızı millet çizer" diyen Türel, “Siz 5 Kasım'da evet diyorsanız hemen Aralık ayında Kepez'imize güzel bir raylı sistem gerdanlığı kazandırıyoruz. 5 Kasım'da özellikle bütün hemşerilerimizin sandık başında olmasını çok önemsiyoruz. Güçlü bir desteğiniz olursa biz de yola devam diyeceğiz. Söz de karar da milletin" diye konuştu.