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Menderes Türel ilçeleri gezecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in haftanın 3 günü Antalya'nın ilçelerini ziyaret edeceği öğrenildi

Menderes Türel ilçeleri gezecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in haftanın 3 günü Antalya'nın ilçelerini ziyaret edeceği öğrenildi

15 Kasım 2017 Çarşamba 21:55
Menderes Türel ilçeleri gezecek
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 2 Aralık'ta yapılacak Ak Parti Alanya ve Gazipaşa İlçe Kongresi için bölgeye geliyor. Önceki gün Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte afet yaşayan Kumluca, Kemer ve Kaş ilçelerini ziyaret edip "Yaralar sarılacak" mesajı veren Başkan Türel'in, bundan böyle haftada 3 gün Antalya'nın ilçelerinde olacağı öğrenildi. Başarılı çalışmaları nedeniyle 2019 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeniden aday olması beklenen Türel'in, en çok oy aldığı Alanya'ya da sık sık uğrayarak seçmenle buluşacağı gelen haberler arasında.

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Son Güncelleme: 15.11.2017 22:01
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye BaşkanıMenderes Türel
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