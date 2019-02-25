Memur-Sen, Mısır'da 9 gencin idam edilmesini protesto etti

MEMUR-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Memur-Sen İl Binası'nda konuya ilişkin açıklama yaptı. Mustafa Çoban, "Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. Birleşmiş Milletler'in idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin 'ah'ları arşı ala'ya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi'nin destekçilerinin idamları görmezden gelmek şöyle dursun, aksine 'terörle mücadele' yalanıyla desteklediği bir vasatı yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

'DÜNYA SESSİZ'

Dünyanın dört bir yanında insanlık dışı işkencelerin ve idamların devam ettiğini belirten Mustafa Çoban, "Çin'de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, 1 milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor, dünya sessiz. Filistin'de her gün siviller, masumlar katlediliyor; dünya sessiz. Arakan'da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor; dünya sessiz. Yemen'de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor; dünya sessiz. Suriye'de her gün varil bombaları, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor; dünya sessiz. İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, savaş, katliam, idam" dedi.

'MISIR'DAKİ İDAMLARIN DURMASI İÇİN BİRLEŞELİM'

Memur-Sen olarak, Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrısında bulunan Mustafa Çoban, "Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır'da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyor, Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.