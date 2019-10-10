Memorial kadrosuna 4 yeni isim

GASTROENTOLOJİ Bölümü'ne, Doç. Dr. Selman Çelebi ile Uz. Dr. Gökhan Aksakal dahil oldu. Doç. Dr. Selman Çelebi, özellikli olarak safra yolu hastalıklarının endoskopik tedavisi (ERCP), Stretta uygulaması, diğer girişimsel endoskopik uygulamalar, fonksiyonel gastrointestinal hastalıkları ile ilgileniyor.



Uz. Dr. Gökhan Aksakal, özellikle ileri endoskopik işlemler olan kromoendoskopi, endosonografi, ERCP, ESD, EMR, POEM işlemlerinin yanı sıra mide botoksu, gastrointestinal sistem darlıkları için dilatasyon işlemleri, karaciğer biyopsisi başta olmak üzere karaciğer hastalıkları ile ilgili işlemler yapıyor.



Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne ise Op. Dr. Serdar Alfidan ile Uz. Dr. Mehmet Parlak dahil oldu. Op. Dr. Serdar Alfidan, özellikli olarak diz, kalça ve omuz eklemi artroplastisi (protez) ve artroskopisi (spor cerrahisi) ile ilgileniyor. Op. Dr. Serdar Alfidan'ın ulusal ve uluslararası kongrelerde yayımlanmış sözlü ve yazılı bildirileri bulunuyor.



Uz. Dr. Mehmet Parlak, özellikli olarak akciğer kanseri, akciğer zarı iltihaplanmaları, göğüs şekil bozuklukları, göğüs travmaları, solunum yolları hastalığı (astım/KOAH), interstisyel akciğer (doku) hastalıkları, akciğer embolisi, solunum yolları enfeksiyonu ve zatürre, uyku apne sendromu, tüberküloz, sigara bırakma polikliniği, allerji testleri (RAST ve deri prik testi) konularında hizmet veriyor.