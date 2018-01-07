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'Memleketim Antalya' takvimi tanıtıldı

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından 'Toprağına Beklenenler ve Kavuşanlar' temasıyla hazırlanan 'Memleketim Antalya 2018' takvimi Antalya Arkeoloji Müzesi'nde tanıtıldı

'Memleketim Antalya' takvimi tanıtıldı

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından 'Toprağına Beklenenler ve Kavuşanlar' temasıyla hazırlanan 'Memleketim Antalya 2018' takvimi Antalya Arkeoloji Müzesi'nde tanıtıldı

07 Ocak 2018 Pazar 22:30
'Memleketim Antalya' takvimi tanıtıldı
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ANTALYA Arkeoloji Müzesi'ndeki 'Memleketim Antalya 2018' takviminin tanıtımı, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege tarafından yapıldı. Takvimi Herakles lahdi önünde tanıtan Başkan Ege, 'Memleketim Antalya' takviminin 11 yıldır hazırlandıklarını söyledi. Yeliz Gül Ege, ATAV olarak Antalya'nın sahip olduğu ancak bugüne kadar değeri bilinmeyen, saklı kalmış zenginliklerini gün ışığına çıkarmayı görev edindiklerini belirtti. Memleketim Antalya takviminin 11'incisinde kültür ve tarih bilincini güçlendirmek için, 'Toprağına Beklenenler ve Kavuşanlar' temasını seçtiklerini anlatan Ege, "Akdeniz'in en güzel ışık alan topraklarını, geçmiş medeniyetlerimizin eserleriyle bugün de dünyaya aydınlatıyoruz. Bu göz kamaştırıcı aydınlık eserler kimileri tarafından sahip olma dürtüsü ile bu topraklardan koparılmıştır. Eserler ancak ait olduğu topraklarda güzeldir. Takvimimiz Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere dilde hazırladı. 3 semavi dinin bayramlarını ve ay hareketlerini de içeriyor. Takvim yapraklarında fotoğrafı yer alan tarihi eserlerin tamamı Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor" diye konuştu.
Takvimin bin adet basıldığını kaydeden Ege, satın almak isteyenlere 10 TL makbuz karşılığında verileceğini belirtti. 

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Antalya Tanıtım VakfıATAVTakvim
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