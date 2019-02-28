Mavi Ev'de 'Yaşlılıkta cerrahi sorunlar' konuşuldu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mavi Ev Konuşmaları' kapsamında AKM Perge Salonu'nda Prof. Dr. İsmail Tufan'ın moderatörlüğünde 'Yaşlılıkta Cerrahi Sorunlar' başlıklı seminer verildi. Seminere, Op. Dr. Cem Aykent konuşmacı olarak katıldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusta hızlı artış olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Aykent, yaşlandıkça çeşitli cerrahi müdahale gerektiren geriatrik hasta sayısında çarpıcı bir artış gözlendiğine dikkati çekti. Genel cerrahların iş yoğunluğunun yüzde 60'ını ve tüm acil ameliyatların yüzde 50'sini 65 yaş üstü hastaların oluşturduğuna vurgu yapan Aykent, "Ülkemizde de yaşlı nüfus hızla artış göstermektedir. 65 yaş üstü insan sayısı 2010-2050 yılları arasında iki katına çıkacak. 2030 yılına kadar 65 yaş üstü insanlar nüfusun yüzde 15'ine ulaşması bekleniyor. Nüfusumuz yaşlandıkça çeşitli cerrahi müdahale gerektiren geriatrik hasta sayısında çarpıcı bir artış beklenmektedir" dedi. Yaşlanma ile birlikte gelişen fizyolojik rezervdeki değişiklikler ve yandaş hastalıkların cerrahi tedavinin düzenlenmesinde, ameliyat ve sonrası dönemdeki başarı için önemli olduğunu vurgulayan Cem Aykent, "Yaşlı hastalarda hastalık belirtileri değişiklikler gösterebilir. Bu etkiye bağışıklık sistem fonksiyonlarda azalma, medikal sorunlar ve demans, enfeksiyon ve dehidratasyonun tetiklediği mental durumdaki değişiklikler neden olmaktadır. Akut apandisit ve Akut kolesistit yaşlı hastalarda geç ve yanlış tanı konulması nedeniyle tedavinin geciktiği en yaygın cerrahi sorunlardır" diye konuştu.



MEME KANSERİNE DİKKAT



Op. Dr. Cem Aykent tazelenme üniversitesinin 65 yaş üstü öğrencilerine, geriatrik cerrahi, akut apandist, Laparoskopik cerrahi, safra kesesi iltihabı, mide kanseri, kasık fıtığı, kalın bağırsak hastalıkları ve meme kanseri hakkında bilgiler verdi. Tüm meme kanserlerinin yüzde 50'sinin 65 yaşından sonra görüldüğüne dikkat çeken Aykent, "40-59 yaşlarında 24 kadından birinde 60-79 yaşlarında 14 kadından birinde yeni meme kanseri gelişmektedir. Tüm meme kanserlerinin yüzde 50'si 65 yaşından sonra görülür. Yaşlı kadınlarda ölüm oranı yüzde 1'in altındadır. Yandaş hastalığı olanlarda klinik gidiş kötü etkilenmektedir. Meme kanseri risk faktörleri 75 yaş üstü kadınlar ile gençler arasında aynıdır. Yaşlı kadınlarda daha ileri evrelerde tespit edilmesine rağmen daha yavaş ilerleyen tümörlerdir. Meme kanserli yaşlı hastalar için standart tedavi genç hastalarla aynı olmalıdır. Meme tarama programı yaşam beklentisi ve yandaş hastalıklara göre ayarlanmalıdır. Kalın bağırsağın iç yüzeyini örten hücrelerden gelişir. 60 yaşından sonra daha sık görülür. Lenf ve kan yollarıyla karaciğer ve uzak organlara yayılır." Program sonunda Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan Aykent'e çiçek takdim etti.