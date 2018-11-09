Mavi Ev bilgilendiriyor

OPR. Dr. Deniz Özgür Sucu, yaşlandıkça vücudumuzda yaşanan değişimlerin sebepleri ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlı dostu organizasyonu olan Mavi Ev Konuşmaları devam ediyor. Opr. Dr. Deniz Özgür Sucu, AKM Aspendos Salonu'nda Antalyalılarla buluştu. Dr. Sucu, salonu tamamen dolduran Antalyalılara “Yaş Aldıkça Değişen Yüz” konulu bir sunum yaptı. Konuşmasında yaşlılıkla birlikte vücutta yaşanan değişimleri anlatan Dr. Sucu, yüzde meydana gelen izler, biriken yağlar, kulakta ve burunda büyüme, saçların dökülmesi gibi konular hakkında bilgi verdi. Güneşten korunmanın önemine vurgu yapan Dr. Özgür Sucu, sigaranın cilde zararlarını anlattı. Sigaranın gen hasarına yol açtığını belirten Dr. Sucu, cilt bakımı, yüz yogası ve masaj uygulamalarının da önemine dikkati çekti.

“Güzel ve dinç yaş alalım”

Opr. Dr. Deniz Özgür Sucu, güzel ve dinç yaş almanın önemine vurgu yaptı. Sucu, “Yaşlanmanın doğal bir süreç olduğunu unutmadan, cildimizden kemiklerimize kadar tüm katmanlarımıza iyi bakmalıyız. Kaçınılmaz olanlardan en az etkilenerek Ultraviyole ve kimyasallardan korunarak, değişime ayak uydurarak saç sağlımıza ve diş sağlığımıza dikkat ederek, spor yaparak güzel ve dinç yaş alalım” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplumu bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği Mavi Ev Konuşmalarına tüm Antalyalıları davet ediyor.