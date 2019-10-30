MATSO Turizm Fakültesi bahçesi ağaçlandırıldı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert'in girişimleri sonucu, okul bahçesinin daha yeşil olması ve öğrenciler için daha güzel hale getirmek amacıyla Karasan Çevre Vakfı tarafından temin edilen meyve ağacı fidanları Ulukapı İlkokulu ve fakülte öğrencileri tarafından dikildi.Dekan Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, "Fakültemizin bahçesine öğrencilerimizin dalından meyve toplamanın tadına varabilmesi için, meyve ağaçlarının gölgesinde dinlenebilmeleri için gölge yapacak ağaçların fidanlarını ektik. Fidan dikiminde katılan Ulukapı İlkokulu öğretmenleri ve öğrencilerine, fakülte öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize ayrıca Karasan Çevre Vakfı'na teşekkür ederim" dedi. Karasan Çevre Vakfı Başkanı Kemal Enhoş da vakfın 5 Nisan 2019'da kurulduğunu anlatarak, "Bize emanet edilen varlığı Manavgat ve çevresi daha sonrası tüm Türkiye'de çevresel faaliyetlerde kullanmak için yola çıktık. İlk etkinliğimiz Manavgat Turizm Fakültesi bahçesini ağaçlandırması oldu. Yaklaşık olarak 300 fidan dikimi yaptık" diye konuştu.