MATSO'dan 'her şey dahil' önerisi

MATSO mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis salonundaki toplantıda, gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, kurum olarak yaptıkları faaliyetler ve ekonomik gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunarak turizmde her şey dahil sistemine değindi.



TURİST SAYISI ARTARKEN GELİRLERİMİZ DÜŞTÜ

Son yıllarda turist sayısında artış yaşandığına vurgu yapan Başkan Boztaş, "Turist sayısında artış var ama gelirlerimiz düşüyor. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre geçen yılın ilk 5 ayına göre Antalya'ya gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 21 artış var. Bu rakamların cirolara yansımıyor. Gelirler 2015 yılının altında kaldı. Bölgemizde tüm sektörler turizmden faydalanıyor. Üyelerimizle ve bölge esnafının ekonomik girdileri 2015 yılı öncesinin altında kalıyor" diye konuştu.



KALİTE VE STANDART

Turizmde her şey dahil sistemine standart getirilmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Boztaş, şöyle dedi: "Bölgeye gelen turist sayısında artış olmasına rağmen bu ekonomik verilere yansımıyor. Artık her dahil sistemi tartışmaya açılarak sistemi uygulayan tesislerde kalite ve standardın belirlenmesi gerekmektedir. Artık bunu sektör de istiyor. Küçük bir pansiyon sabah büfesine 3 yumurta, domates ve salatalık koyuyor, her şey dahil diye satıyor. Bunun bir standardı olmalıdır."



'NİCELİKTEN NİTELİĞE DÖNÜLMELİ'

Bölge ve ülke olarak ucuz tatil cenneti imajından kurtulmak gerektiğine işaret eden Boztaş, artık nicelikten niteliğe dönülmesi gerektiğine değindi. Her şey dahil sistemini uygulayan, pazarlayan, satan konaklama tesislerinin denetlenmesi gerektiğine değinen Ahmet Boztaş, "Her şey dahil sisteminde turist dışarıya çıkmıyor. Bu da esnafın işlerini olumsuz etkiliyor. Her şey dahil sistemine standart getirildiği zaman birçok otel bu standardın dışına çıkacak. Böylece gelen turistin dışarıya çıkması ile esnafımızın iş potansiyeli artacaktır. Bazı otellerin her şey dahil sistemden çıkarak kişiye özel hizmet vermesiyle nitelikli misafir ağırlamaya başlayacağız. Turizmde sayıya değil gelirlere odaklanmalıyız" dedi.