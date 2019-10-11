MATSO'dan düşük faizli kredi talebi

MATSO yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat'ın ekonomik yapısının sadece turizme dayalı olduğunu belirterek, son yıllarda turist başına harcama miktarının düşmesinden dolayı kentte sesiz ve derinden bir ekonomik kriz yaşandığını söyledi. Yaşanan krizin derinleşmesini önlemek amacıyla TOBB ve bakanlıklar nezdinde bir dizi girişimde bulunduklarını kaydeden Boztaş, "Bölge ekonomimizin başlıca dayanak noktası turizm sektörüdür. Son yıllarda turistlerin, kişi başı harcama miktarının düşmesi sonucundan kaynaklanan bölgemizde derin ve sessiz bir ekonomik bir kriz yaşanmaktadır. Özellikle kasım ayından sonra turizm faaliyetlerinin azalacağı düşünüldüğünde 'Ölü Sezon' diye tabir ettiğimiz kasım-nisan döneminde nakit akışı da duracağından krizin sosyal bir sorun olup derinleşmeden KOBİ ve esnafımızın faydalanması için MATSO olarak; hükümetten düşük faizli ve uzun vadeli bir kredi paketi, Kasım 2019 ve 2020 yılı vergi ödemelerinin ötelenmesi, SGK ve stopaj prim ödemelerinin ötelenmesini istedik. Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na başvurduk" dedi.