Matematik olimpiyatlarının birincisi Antalya'dan

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye'nin en başarılı fen liseleri arasında yer alan Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi'nin ilk binde 21, ilk 5 binde 45, ilk 10 binde ise 68 öğrencisi yer aldı. Okul Gelişim Yönetim ekibinin raporuna göre; 45 öğrenci tıp fakültesi, 33 öğrenci de mühendislik fakültelerinin kapılarını araladı. Okul, üniversiteye yerleştirme başarısının yanında proje yarışmalarındaki başarısıyla da dikkati çekiyor. Okulun öğrencilerinden Hakan Karakuş TÜBİTAK Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda üçüncü oldu.Bronz madalyanın sahibi olan Hakan Karakuş, Balkan Matematik Olimpiyatlarında da birincilik elde ederek altın madalya aldı. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Uluslararası Bakalorya Programı'na müracaat ederek, aday okul unvanını alan ilk fen lisesi oldu. Bu program ile ileri seviyede İngilizce eğitimini tamamlayan ve çift diploma almaya hak kazanan okulun öğrencileri, yurt dışındaki üniversitelere doğrudan başvuru yapabilme hakkı elde ediyor.



