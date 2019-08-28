banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Matematik olimpiyatlarının birincisi Antalya'dan

Yusuf Ziya Fen Lisesi öğrencisi Hakan Karakuş, Balkan Matematik Olimpiyatlarında altın madalyanın sahibi oldu.

ANTALYA 28.08.2019, 11:46 Melike Temir
Matematik olimpiyatlarının birincisi Antalya'dan
banner404

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye'nin en başarılı fen liseleri arasında yer alan Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi'nin ilk binde 21, ilk 5 binde 45, ilk 10 binde ise 68 öğrencisi yer aldı. Okul Gelişim Yönetim ekibinin raporuna göre; 45 öğrenci tıp fakültesi, 33 öğrenci de mühendislik fakültelerinin kapılarını araladı. Okul, üniversiteye yerleştirme başarısının yanında proje yarışmalarındaki başarısıyla da dikkati çekiyor. Okulun öğrencilerinden Hakan Karakuş TÜBİTAK Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda üçüncü oldu.Bronz madalyanın sahibi olan Hakan Karakuş, Balkan Matematik Olimpiyatlarında da birincilik elde ederek altın madalya aldı. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Uluslararası Bakalorya Programı'na müracaat ederek, aday okul unvanını alan ilk fen lisesi oldu. Bu program ile ileri seviyede İngilizce eğitimini tamamlayan ve çift diploma almaya hak kazanan okulun öğrencileri, yurt dışındaki üniversitelere doğrudan başvuru yapabilme hakkı elde ediyor.


 

#Yusuf Ziya Fen Lisesi #Matematik olimpiyatları #Antalya
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545