Matematik dehaları Antalya'da yarışacak

KONYAALTI Belediyesi'nin sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte 900 matematik dehası 28 Nisan Pazar günü Antalya'da yarışacak. Yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerindeki en başarılı okulların olimpiyat takımları katılacak. Türkiye genelindeki 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri arasında yapılacak yarışmada, her biri matematik alanında üstün yeteneğe sahip yaklaşık 900 öğrenciye, özel olarak hazırlanmış 25 soruyu çözmek için 2,5 saat süre verilecek. Matematik Olimpiyatı ile ilgili bilgi veren AÜ Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlham Aliyev, “Matematikte üstün zekalı öğrencilerin, bu yeteneklerini gösterebilecekleri bilimsel nitelikteki olimpiyatlar, başka gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, bizim ülkemizde oldukça azdır. Bilim olimpiyatlarının yapılmasında, sadece TÜBİTAK'a değil, üniversitelere de büyük görevler düşmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde, matematik olimpiyatları o ülkenin tanınmış üniversiteleri veya bilimler akademisi tarafından yapılarak, bu olimpiyatlar lise öğrencileriyle üniversite (akademi) arasında bilimsel bir bağ kurmaya yardım etmektedir. Olimpiyatlar, lise öğrencilerine matematiği sevdirmek, matematik alanında onların üstün yeteneğini zamanında keşfetmek açısından oldukça önemli" diye konuştu. Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Aksoy ise “Dünyada birçok ülkede üniversiteler tarafından bu tür olimpiyat yarışmaları yapılmaktadır. Türkiye'de ise bu işin öncülüğünü Akdeniz Üniversitesi yapmaktadır. Fen Fakültesi olarak bu organizasyonu yapmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'de bir üniversite tarafından yapılan ve aralıksız 24 yıldır devam eden tek bilgi yarışması özelliği taşıyor. İlkini 1996 yılında TÜBİTAK'ın yaptığı bilim olimpiyatlarından sonra en prestijli ve eski yarışma olan bu olimpiyatlara katılan öğrencilere, başarı derecesine göre altın, gümüş ve bronz madalya ve çeşitli hediyeler veriliyor" ifadelerini kullandı. Olimpiyatla ilgili duyurular, sonuçlar ve önceki yıllarda sorulmuş sorular matolimp.akdeniz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. 24. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nın Ödül Töreni 29 Nisan Pazartesi saat 14.00'te, Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilecek.