MASMO'dan 'Yabancı Çalışma İzinleri' semineri
Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MASMO) tarafından 'Yabancı Çalışma İzinleri' konulu eğitim semineri düzenlendi.
İBRAHİM Sözen Gençlik Merkezi'nde düzenlenen seminere MASMO Başkanı Nezih Özgenç, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkan Yardımcısı Ali Haydar Tunç, İŞKUR Manavgat Müdürü Yavuz Ayna, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Ebru Aslantaş Kaynar, ilçede bulunan otellerin insan kaynakları ve personel müdürleriyle muhasebeci ve mali müşavirler ve meslek adayları katıldı.Seminerde İSMMMO Başkan Yardımcısı Ali Haydar Tunç ve mali müşavir Mücahit Yılmaz, yabancıların çalışma izinlerine ait genel bilgilendirmenin yanı sıra yabancı çalışan izinleri, yabancı işveren izinleri, geçici koruma kapsamındaki yabancılara ait izinler, ev hizmetlerinde çalışanlara ait izinler, yurt dışından çalışma izni müracaatları, yurt içinden çalışma izni müracaatları, bakanlık çalışma izni müracaatı uygulama sayfaları ve yatırım yaparak T.C. vatandaşı olma koşullarıyla ilgili bilgiler verdi. Seminerin sonunda İSMMMO Başkan Yardımcısı Ali Haydar Tunç ve mali müşavir Mücahit Yılmaz'a plaket verildi.
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