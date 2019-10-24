banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

MASMO'dan 'Yabancı Çalışma İzinleri' semineri

Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MASMO) tarafından 'Yabancı Çalışma İzinleri' konulu eğitim semineri düzenlendi.

ANTALYA 24.10.2019, 11:55
MASMO'dan 'Yabancı Çalışma İzinleri' semineri
banner404

İBRAHİM Sözen Gençlik Merkezi'nde düzenlenen seminere MASMO Başkanı Nezih Özgenç, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkan Yardımcısı Ali Haydar Tunç, İŞKUR Manavgat Müdürü Yavuz Ayna, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Ebru Aslantaş Kaynar, ilçede bulunan otellerin insan kaynakları ve personel müdürleriyle muhasebeci ve mali müşavirler ve meslek adayları katıldı.Seminerde İSMMMO Başkan Yardımcısı Ali Haydar Tunç ve mali müşavir Mücahit Yılmaz, yabancıların çalışma izinlerine ait genel bilgilendirmenin yanı sıra yabancı çalışan izinleri, yabancı işveren izinleri, geçici koruma kapsamındaki yabancılara ait izinler, ev hizmetlerinde çalışanlara ait izinler, yurt dışından çalışma izni müracaatları, yurt içinden çalışma izni müracaatları, bakanlık çalışma izni müracaatı uygulama sayfaları ve yatırım yaparak T.C. vatandaşı olma koşullarıyla ilgili bilgiler verdi. Seminerin sonunda İSMMMO Başkan Yardımcısı Ali Haydar Tunç ve mali müşavir Mücahit Yılmaz'a plaket verildi.

#masmo #Yabancı Çalışma İzinleri
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
İmsak 05:47
Güneş 07:07
Öğle 12:46
İkindi 15:48
Akşam 18:16
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545