Marmelat Teneffüs Park'ta

BELEDİYE Başkanı Ümit Uysal'ın bir ilke imza atarak çocukları kapalı oyun alanlarından yeniden sokağın heyecanlı ve hareketli oyun dünyasına çağırdığı Antalya'nın ilk ve tek açık hava çocuk dünyası Teneffüs Park, mart ayı boyunca her hafta sonu düzenlenecek etkinliklerle baharı karşılıyor. Yeni dönemde güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin 3 boyutlu görüntüsünün izlenebileceği planetaryum (gezegen evi) ile içeriği zenginleştirilecek Teneffüs Park'ta ilk haftanın konuğu, Kuklamanya ailesiyle Çiğdem Dağtekin olacak. Dağtekin, Kuklamanya ailesinden 'Marmelat'la birlikte cumartesi ve pazar günü saat 14.00'te Teneffüs Park'ta olacak. Teneffüs Park'ta 'Bahara Merhaba' etkinlikleri 17 Mart Pazar Şubadap Çocuk Orkestrası konseri, 23-24 Mart tarihlerinde ise İnci Vural illüzyon gösterisiyle çocuklarla buluşacak.