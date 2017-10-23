Manavgat’ta zincirleme kaza: 1 yaralı

MANAVGAT Aşağı Hisar Mahallesi’nde, Fikret A.’nın kullandığı 07 LDR 38 plakalı otomobil, sağ şeritte durakladığı sırada arkasından gelen Vedat Ö.’nün kullandığı 10 BF 691 plakalı otomobil arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halindeki Recep Ç.’nin kullandığı 38 LS 471 plakalı hafif ticari araç ta Vedat Ö.’nün kullandığı 10 BF 691 plakalı otomobile çarptı.
Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşan kazada hafif ticari araçta bulunan 10 yaşındaki İ.Ç, hafif şekilde yaralandı. Çocuk ilk müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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