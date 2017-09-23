Manavgat’ta virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

KAZA, Manavgat ’ın Kızılağaç Mahallesi Konya- Akseki Yol Kavşağı üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden gelip üst geçitten Akseki istikametine doğru gitmekte olan Turgut Karaaslan idaresindeki 42 ZS 102 plakalı tuğla yüklü tır, üst geçit çıkışındaki virajı alamayıp yol kenarına devrildi. Kazada, yaralanan tır sürücüsü Karaaslan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, tırda bulunan tuğlalar şarampolden boş araziye saçıldı.

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