Manavgat’ta üniversiteye yeni bina

AKDENİZ Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokole, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, MAYÖV Başkanı Op. Dr. Muammer Güneş, MAYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Özen, MASİAD Başkanı Mücahit Tatar ve MASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yusuf Aydın katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile MAYÖV ve MASİAD arasında karşılıklı yapılması gereken iş ve işlemleri düzenlemeyi amaçlayan protokol ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilmiş olan Manavgat İlçesi’ndeki Belediyece hastane olarak başlanan ve kaba inşaat seviyesinde yarım kalan binanın Fakülte binasına dönüştürülmesi hedefleniyor.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ‘Akdeniz Üniversitesi olarak şehrimize ve bölgemize fayda sağlayacak bir protokole daha imzamın mutluluğu içerisindeyiz. Protokolün gerçekleşmesinde emeği geçen MAYÖV Başkanı Op. Dr. Muammer Güneş ve MASİAD Başkanı Mücahit Tatar beylere çok teşekkür ediyorum. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.’ diye konuştu.