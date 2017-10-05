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Manavgat’ta trafik kazası: 4 yaralı

Manavgat'ta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Manavgat’ta trafik kazası: 4 yaralı

Manavgat'ta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

05 Ekim 2017 Perşembe 16:05
Manavgat’ta trafik kazası: 4 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde Osman Akkaya yönetimindeki 37 PV 840 plakalı otomobil virajı alamayıp kayması sonucu yoldan çıkarak Uygulama Otelinin istinat duvarına çarptı. Araçta bulunan ve çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan Osman Akkaya, eşi Elif ve 9 yaşındaki ikiz çocukları Eren ve Esmanur olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir setinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
MANAGTATrafik KazasıManavgat
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