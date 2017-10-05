Manavgat’ta trafik kazası: 4 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde Osman Akkaya yönetimindeki 37 PV 840 plakalı otomobil virajı alamayıp kayması sonucu yoldan çıkarak Uygulama Otelinin istinat duvarına çarptı. Araçta bulunan ve çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan Osman Akkaya, eşi Elif ve 9 yaşındaki ikiz çocukları Eren ve Esmanur olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir setinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.