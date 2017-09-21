Manavgat’ta trafik kazası: 3 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat ’ın Karacalar Mahallesi’nde Hüseyin Ünal yönetimindeki 03 RA 876 plakalı otomobil ile Murat İnal ’ın kullandığı 07 L 2583 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Murat İnal’ın kullandığı 07 L 2583 plakalı otomobilde bulunan eşi Fatma İnal , 5 aylık Aysun Asel İnal ve 6 yaşındaki Ayfer Nisa İnal yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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