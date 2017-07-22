Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat ’ın Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Zeynel Şenol Köprüsü girişinde Hasan Uğur Yardan’ın kullandığı 07 JB 386 plakalı otomobil ile Mustafa İnal’ın kullandığı 07 FFS 95 plakalı Çöp Kamyonu çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen ve Zeynel Şenol Köprüsü’nün 1 şeridini trafiğe kapatan otomobilin sürücüsü Yardan, yaralanırken yanında bulunan arkadaşı kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Hasan Uğur Yardan’ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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