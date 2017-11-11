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Manavgat’ta seyir halindeki araç alev aldı

Manavgat'ta seyir halindeyken alev alan otomobil güçlükle söndürüldü

Manavgat’ta seyir halindeki araç alev aldı

Manavgat'ta seyir halindeyken alev alan otomobil güçlükle söndürüldü

11 Kasım 2017 Cumartesi 08:13
Manavgat’ta seyir halindeki araç alev aldı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Arif Kökçam’ın kullandığı 19 AR 308 plakalı otomobil, Barbaros Caddesi üzerinde seyir halindeyken alev aldı. Motor bölümünden dumanlar yükselmeye başlayınca aracını yolun sağına çeken Arif Kökçam itfaiyeyi ararken otomobilin ön bölümünden alevler çıkmaya başladı. Yoldan geçen araç sürücüleri yangın tüpüyle yanan araca müdahale ederken, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ilk müdahale aracı ve itfaiye ekibi köpük sıkarak yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ekibi uzun süren bir çalışmanın ardından aracı söndürürken LPG’li olduğu belirlenen araçta herhangi bir patlamanın olmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatAraçYangın
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