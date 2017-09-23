Manavgat’ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KAZA, Manavgat ’ın Sülek Mahallesi Koz Mehmetler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içindeki yolda Mevlüt Ayar’ın kullandığı 07 LCT33 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Anıl Kiraz’ın kullandığı 07 LHZ 47 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kiraz, yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahale yaptığı Kiraz, daha sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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